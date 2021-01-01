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Intel Core i5 10400 против AMD Ryzen 3 4300GE

Intel Core i5 10400
VS
AMD Ryzen 3 4300GE
Intel Core i5 10400
AMD Ryzen 3 4300GE

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или AMD Ryzen 3 4300GE с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300GE and 10400
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300GE
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 46% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400 +27%
3245
Ryzen 3 4300GE
2563
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400 +8%
12496
Ryzen 3 4300GE
11616
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400 +47%
5884
Ryzen 3 4300GE
3999

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и AMD Ryzen 3 4300GE

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 21 июля 2020
Цена в момент релиза 182 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i5-10400 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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10. Ryzen 3 4300G или Ryzen 3 4300GE

Комментарии

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