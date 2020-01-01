Intel Core i5 10400 против AMD Ryzen 5 1600
Что лучше: Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10400 +23%
428
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400 +25%
3207
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400 +27%
2605
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400 +3%
12565
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400 +13%
1068
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400 +14%
5922
5186
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen
|Номер модели
|i5-10400
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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