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Intel Core i5 10400 против AMD Ryzen 5 2400G

Intel Core i5 10400
VS
AMD Ryzen 5 2400G
Intel Core i5 10400
AMD Ryzen 5 2400G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или AMD Ryzen 5 2400G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2400G and 10400
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1066 и 883 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2400G
  • Разблокированный множитель
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400 +69%
3275
Ryzen 5 2400G
1937
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400 +20%
2619
Ryzen 5 2400G
2181
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400 +43%
12597
Ryzen 5 2400G
8815
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400 +73%
5875
Ryzen 5 2400G
3402

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и AMD Ryzen 5 2400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 182 долларов 169 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen
Номер модели i5-10400 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт AMD Ryzen 5 2400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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