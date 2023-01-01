Что лучше: Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.