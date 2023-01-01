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Intel Core i5 10400 против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5 10400
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i5 10400
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 10400
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2145 и 1155 баллов
  • На 28.4 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10400
1138
Ryzen 5 7600X +73%
1964
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10400
7667
Ryzen 5 7600X +99%
15256
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400
2609
Ryzen 5 7600X +62%
4224
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400
12403
Ryzen 5 7600X +133%
28932
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400
1158
Ryzen 5 7600X +87%
2166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400
5826
Ryzen 5 7600X +97%
11485
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-10400 -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.9 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 5.3 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 47x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1200 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 350 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 24 8
ROPs 3 4
Вычислительные блоки 24 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10400
0.38 терафлопс
Ryzen 5 7600X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 28

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Комментарии

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