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Intel Core i5 10400 против AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i5 10400
Intel Core i5 10400
VS
AMD Ryzen 7 2700
AMD Ryzen 7 2700

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или AMD Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700 and 10400
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400
3207
Ryzen 7 2700 +6%
3395
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400 +19%
2605
Ryzen 7 2700
2181
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400
12565
Ryzen 7 2700 +23%
15502
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400 +14%
1068
Ryzen 7 2700
937
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400
5922
Ryzen 7 2700 +7%
6354

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и AMD Ryzen 7 2700

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 182 долларов 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i5-10400 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.9 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт AMD Ryzen 7 2700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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