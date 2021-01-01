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Intel Core i5 10400 против i3 10100F

Intel Core i5 10400
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i5 10400
Intel Core i3 10100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 10400
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400 +41%
3245
Core i3 10100F
2300
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400 +42%
12496
Core i3 10100F
8773
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400 +59%
5884
Core i3 10100F
3695

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 10 октября 2020
Цена в момент релиза 182 долларов 79 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10400 i3-10100F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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