Главная > Сравнения CPU > Core i5 10400 vs Core i3 10105F

Intel Core i5 10400 против i3 10105F

Intel Core i5 10400
VS
Intel Core i3 10105F
Intel Core i5 10400
Intel Core i3 10105F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или i3 10105F с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10105F and 10400
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10400 +32%
7556
Core i3 10105F
5708
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400 +34%
12280
Core i3 10105F
9134
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400 +33%
5941
Core i3 10105F
4457
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 15 февраля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10400 i3-10105F
Сокет LGA-1200 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10400
0.38 терафлопс
Core i3 10105F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i5 10400 и AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i5 10400 и Intel Core i5 10500
3. Intel Core i5 10400 и AMD Ryzen 5 5600X
4. Intel Core i5 10400 и Intel Core i5 1035G1
5. Intel Core i5 10400 и Intel Core i5 9400
6. Intel Core i3 10105F и AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i3 10105F и Intel Core i7 7700K
8. Intel Core i3 10105F и Intel Core i5 9400F
9. Intel Core i3 10105F и Intel Core i5 10400F
10. Intel Core i3 10105F и Intel Core i3 10100F

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10105F или i5 10400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры