Intel Core i5 10400 против i3 12100F
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1118 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 11% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1124
Core i3 12100F +44%
1615
Cinebench R23 (многоядерный)
7608
Core i3 12100F +10%
8380
Passmark CPU (одноядерный)
2570
Core i3 12100F +37%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
12270
Core i3 12100F +17%
14397
Geekbench 5 (одноядерный)
1108
Core i3 12100F +50%
1666
Geekbench 5 (многоядерный)
5946
Core i3 12100F +8%
6443
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-10400
|i3-12100F
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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