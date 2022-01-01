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Intel Core i5 10400 против i3 12100F

Intel Core i5 10400
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i5 10400
Intel Core i3 12100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 10400
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1118 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10400
1124
Core i3 12100F +44%
1615
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10400
7608
Core i3 12100F +10%
8380
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400
2570
Core i3 12100F +37%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400
12270
Core i3 12100F +17%
14397
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400
1108
Core i3 12100F +50%
1666
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-10400 i3-12100F
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10400
0.38 терафлопс
Core i3 12100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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