Intel Core i5 10400 против i3 13100
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или i3 13100 с 4-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 13100
- На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1138
Core i3 13100 +50%
1707
Cinebench R23 (многоядерный)
7667
Core i3 13100 +29%
9906
Passmark CPU (одноядерный)
2609
Passmark CPU (многоядерный)
12403
Geekbench 5 (одноядерный)
1158
Geekbench 5 (многоядерный)
5826
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i5-10400
|i3-13100
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 730
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|60 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|89 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400
|Сайт Intel Core i3 13100
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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