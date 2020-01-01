Intel Core i5 10400 против i3 8100
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или i3 8100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
16
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10400 +18%
428
364
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400 +124%
3207
1434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400 +17%
2605
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400 +105%
12565
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400 +8%
1068
985
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400 +82%
5922
3254
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-10400
|i3-8100
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400
|Сайт Intel Core i3 8100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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