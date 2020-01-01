Intel Core i5 10400 против i3 9300
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или i3 9300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
21
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9300
- На 5% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
428
Cinebench R20 (многоядерный)
3207
Passmark CPU (одноядерный)
2605
Core i3 9300 +2%
2667
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400 +74%
12565
7217
Geekbench 5 (одноядерный)
1068
Core i3 9300 +4%
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400 +58%
5922
3747
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|152 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-10400
|i3-9300
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|62 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400
|Сайт Intel Core i3 9300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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