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Intel Core i5 10400 против i5 10310U

Intel Core i5 10400
VS
Intel Core i5 10310U
Intel Core i5 10400
Intel Core i5 10310U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400 на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 10310U с 4-ядрами на 0.8-2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10310U and 10400
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • На 62% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400 +126%
3245
Core i5 10310U
1438
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400 +77%
12496
Core i5 10310U
7067
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400 +58%
5884
Core i5 10310U
3733

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400 и i5 10310U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 13 мая 2020
Цена в момент релиза 182 долларов 297 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake-U
Номер модели i5-10400 i5-10310U
Сокет BGA-1200 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 0.8-2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 8-22x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400 Сайт Intel Core i5 10310U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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