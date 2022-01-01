Intel Core i5 10400F против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: десктопный Intel Core i5 10400F на 2.9 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% ниже чем у Core i5 10400F пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 1133 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1111
Ryzen 5 5600H +24%
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
7660
Ryzen 5 5600H +31%
10040
Passmark CPU (одноядерный)
2577
Ryzen 5 5600H +16%
2994
Passmark CPU (многоядерный)
12541
Ryzen 5 5600H +38%
17257
Geekbench 5 (одноядерный)
1144
Ryzen 5 5600H +20%
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
6031
Ryzen 5 5600H +1%
6087
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i5-10400F
|-
|Сокет
|LGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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