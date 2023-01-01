Intel Core i5 10400F против AMD Ryzen 5 7600X
Что лучше: Intel Core i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 94% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2145 и 1106 баллов
- На 28.4 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1112
Ryzen 5 7600X +77%
1964
Cinebench R23 (многоядерный)
7656
Ryzen 5 7600X +99%
15256
Passmark CPU (одноядерный)
2576
Ryzen 5 7600X +64%
4224
Passmark CPU (многоядерный)
12390
Ryzen 5 7600X +134%
28932
Geekbench 5 (одноядерный)
1109
Ryzen 5 7600X +95%
2166
Geekbench 5 (многоядерный)
6136
Ryzen 5 7600X +87%
11485
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i5-10400F
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5.3 ГГц
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|47x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1200
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|70 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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