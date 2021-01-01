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Intel Core i5 10400F против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i5 10400F
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i5 10400F
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400F на 2.9 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 10400F
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1531 и 1111 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10400F
1127
Ryzen 9 5900X +39%
1568
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10400F
7656
Ryzen 9 5900X +173%
20924
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400F
2616
Ryzen 9 5900X +35%
3530
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400F
12490
Ryzen 9 5900X +221%
40111
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400F
1123
Ryzen 9 5900X +37%
1533
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400F
6008
Ryzen 9 5900X +84%
11062

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400F и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 157 долларов 549 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i5-10400F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 24
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400F Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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