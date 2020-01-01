Intel Core i5 10400F против i3 9100F
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400F на 2.9 ГГц или i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10400F +5%
428
408
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400F +176%
3207
1160
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400F +3%
2580
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400F +87%
12644
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400F +2%
1095
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400F +60%
5821
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|157 долларов
|122 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-10400F
|i3-9100F
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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