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Intel Core i5 10400F против i5 10210U

Intel Core i5 10400F
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 10400F
Intel Core i5 10210U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400F на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 10400F
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1101 и 870 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • На 77% ниже чем у Core i5 10400F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400F +154%
3277
Core i5 10210U
1291
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400F +91%
12583
Core i5 10210U
6596
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400F +120%
6032
Core i5 10210U
2738

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400F и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 21 августа 2019
Цена в момент релиза 157 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10400F i5-10210U
Сокет BGA-1200 BGA-1528
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400F Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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