Intel Core i5 10400H против AMD Ryzen 3 3200G
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 10400H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
- На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10400H +10%
425
388
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400H +121%
3196
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400H +27%
2790
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400H +21%
8793
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400H +37%
1241
908
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400H +50%
4316
2879
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|99 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-10400H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400H
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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