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Intel Core i5 10400H против AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5 10400H
Intel Core i5 10400H
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 10400H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 10400H
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
  • На 31% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400H +38%
3196
Ryzen 3 3300X
2312
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400H
8793
Ryzen 3 3300X +44%
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400H
4316
Ryzen 3 3300X +28%
5528

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400H и AMD Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i5-10400H -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400H Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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