Intel Core i5 10400H против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: Intel Core i5 10400H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 24% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 67% ниже чем у Core i5 10400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10400H +19%
425
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400H +119%
3196
1459
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400H +40%
2790
1994
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400H +24%
8793
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400H +101%
1241
617
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400H +62%
4316
2661
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-10400H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400H
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i5 10400H и Intel Core i7 10750H
- Intel Core i5 10400H и AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 10400H и Intel Core i7 10850H
- Intel Core i5 10400H и Intel Core i7 10510U
- Intel Core i5 10400H и Intel Core i7 10610U
- AMD Ryzen 5 3500U и Intel Core i5 10300H
- AMD Ryzen 5 3500U и Intel Core i5 1035G4
- AMD Ryzen 5 3500U и Intel Core i5 1035G1
- AMD Ryzen 5 3500U и AMD Ryzen 5 4600U
- AMD Ryzen 5 3500U и AMD Ryzen 3 3200G