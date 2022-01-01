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Intel Core i5 10400H против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i5 10400H
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i5 10400H
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10400H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 10400H
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1198 и 1094 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 44% ниже чем у Core i5 10400H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10400H
5082
Ryzen 5 5500U +40%
7098
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400H +13%
2781
Ryzen 5 5500U
2464
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400H
9024
Ryzen 5 5500U +47%
13304
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400H
4221
Ryzen 5 5500U +16%
4888
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400H и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Lucienne
Номер модели i5-10400H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10400H
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400H Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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