Intel Core i5 10400H против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 10400H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Ryzen 7 3700X +16%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
3196
Ryzen 7 3700X +50%
4793
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400H +5%
2790
2667
Passmark CPU (многоядерный)
8793
Ryzen 7 3700X +159%
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
1241
Ryzen 7 3700X +3%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
4316
Ryzen 7 3700X +96%
8465
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|329 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10400H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400H
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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