Intel Core i5 10400H против i3 10300
Что лучше: Intel Core i5 10400H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i3 10300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
- На 31% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Core i3 10300 +7%
454
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400H +38%
3196
2319
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400H +3%
2790
2699
Passmark CPU (многоядерный)
8793
Core i3 10300 +5%
9191
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400H +8%
1241
1150
Geekbench 5 (многоядерный)
4316
Core i3 10300 +5%
4524
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-10400H
|i3-10300
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400H
|Сайт Intel Core i3 10300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i5 10400H против Intel Core i7 10750H
- Intel Core i5 10400H против AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 10400H против Intel Core i7 10850H
- Intel Core i5 10400H против Intel Core i7 10510U
- Intel Core i5 10400H против Intel Core i7 10610U
- Intel Core i3 10300 против Intel Core i3 10100
- Intel Core i3 10300 против Intel Core i5 10400
- Intel Core i3 10300 против AMD Ryzen 3 3100
- Intel Core i3 10300 против Intel Core i3 9300