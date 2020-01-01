Intel Core i5 10400T против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400T на 2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 57% ниже чем у Core i5 10400T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10400T +1%
360
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400T +74%
2534
1459
Passmark CPU (одноядерный)
1994
Passmark CPU (многоядерный)
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400T +52%
940
617
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400T +64%
4356
2661
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-10400T
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400T
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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