Главная > Сравнения CPU > Core i5 10400T vs Ryzen 5 4500U

Intel Core i5 10400T против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i5 10400T
VS
AMD Ryzen 5 4500U
Intel Core i5 10400T
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: десктопный Intel Core i5 10400T на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 10400T
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 29% ниже чем у Core i5 10400T пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1097 и 936 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400T +16%
2588
Ryzen 5 4500U
2231
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10400T
2183
Ryzen 5 4500U +15%
2516
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400T
10352
Ryzen 5 4500U +9%
11331
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400T и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 182 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i5-10400T -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400T Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 vs Intel Core i5 10400T
2. Intel Core i5 10400 vs Intel Core i5 10400T
3. Intel Core i5 10400F vs Intel Core i5 10400T
4. Intel Core i5 9400T vs Intel Core i5 10400T
5. AMD Ryzen 5 3500U vs AMD Ryzen 5 4500U
6. Intel Core i7 1165G7 vs AMD Ryzen 5 4500U
7. AMD Ryzen 7 3700U vs AMD Ryzen 5 4500U
8. AMD Ryzen 7 4700U vs AMD Ryzen 5 4500U
9. AMD Ryzen 5 5500U vs AMD Ryzen 5 4500U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4500U или Intel Core i5 10400T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях