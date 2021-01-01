Intel Core i5 10400T против i3 1115G4
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400T на 2.0 ГГц или ноутбучный i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1285 и 936 баллов
- На 20% ниже чем у Core i5 10400T пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
366
Core i3 1115G4 +38%
506
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400T +166%
2588
973
Passmark CPU (одноядерный)
2183
Core i3 1115G4 +25%
2719
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400T +62%
10352
6385
Geekbench 5 (одноядерный)
952
Core i3 1115G4 +37%
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400T +85%
4480
2419
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|281 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-10400T
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|17-30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|25-35 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400T
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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