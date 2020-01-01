Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400T на 2 ГГц или ноутбучный i5 1030G4 с 4-ядрами на 0.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.