Intel Core i5 10400T против i5 1030G4
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400T на 2 ГГц или ноутбучный i5 1030G4 с 4-ядрами на 0.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030G4
- На 74% ниже чем у Core i5 10400T пиковое энергопотребление – 9 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.7 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
360
Cinebench R20 (многоядерный)
2534
Geekbench 5 (одноядерный)
940
Core i5 1030G4 +13%
1062
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400T +59%
4356
2744
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-10400T
|i5-1030G4
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Intel Iris Plus Graphics
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2 ГГц
|0.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|7x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400T
|Сайт Intel Core i5 1030G4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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