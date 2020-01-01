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Intel Core i5 10400T против i5 1030NG7

Intel Core i5 10400T
Intel Core i5 10400T
VS
Intel Core i5 1030NG7
Intel Core i5 1030NG7

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400T на 2 ГГц или ноутбучный i5 1030NG7 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1030NG7 and 10400T
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • На 71% ниже чем у Core i5 10400T пиковое энергопотребление – 10 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16.7 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400T и i5 1030NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 20 марта 2020
Цена в момент релиза 182 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake Y
Номер модели i5-10400T i5-1030NG7
Сокет BGA-1200 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD 630 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 11x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400T Сайт Intel Core i5 1030NG7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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