Intel Core i5 10400T против i5 1030NG7
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400T на 2 ГГц или ноутбучный i5 1030NG7 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 71% ниже чем у Core i5 10400T пиковое энергопотребление – 10 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.7 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10400T +4%
360
346
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400T +202%
2534
840
Passmark CPU (одноядерный)
1645
Passmark CPU (многоядерный)
5294
Geekbench 5 (одноядерный)
940
Core i5 1030NG7 +17%
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400T +63%
4356
2667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i5-10400T
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|11x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10400T
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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