Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10400T на 2 ГГц или ноутбучный i5 10400H с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.