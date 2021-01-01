Intel Core i5 10500 против AMD Ryzen 3 5300G
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или AMD Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1378 и 1157 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1079
Ryzen 3 5300G +2%
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10500 +207%
8117
2646
Passmark CPU (одноядерный)
2739
Ryzen 3 5300G +11%
3044
Passmark CPU (многоядерный)
12987
Ryzen 3 5300G +7%
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
1136
Ryzen 3 5300G +21%
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500 +22%
6064
4989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|192 долларов
|150 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i5-10500
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.1 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|350 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
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