Intel Core i5 10500 против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10500 +25%
462
369
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10500 +24%
3349
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500 +22%
2746
2244
Passmark CPU (многоядерный)
13202
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500 +13%
1103
980
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500 +8%
5901
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|192 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-10500
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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