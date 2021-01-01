Главная > Сравнения CPU > Core i5 10500 vs Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 10500 против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 10500
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 10500
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: десктопный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 10500
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 1150 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500
2783
Ryzen 5 5600H +11%
3082
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500
13464
Ryzen 5 5600H +37%
18389
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500
1171
Ryzen 5 5600H +19%
1390
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500
5928
Ryzen 5 5600H +16%
6882

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500 и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 192 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i5-10500 -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500 Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Intel Core i5 10500 или AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i5 10500 или Intel Core i5 10600
3. Intel Core i5 10500 или Intel Core i7 10700
4. Intel Core i5 10500 или Intel Core i5 9600K
5. Intel Core i5 10500 или Intel Core i5 9500
6. AMD Ryzen 5 5600H или AMD Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 5 5600H или AMD Ryzen 5 5600X
8. AMD Ryzen 5 5600H или AMD Ryzen 7 4800H
9. AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 10300H
10. AMD Ryzen 5 5600H или AMD Ryzen 5 5500U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 10500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях