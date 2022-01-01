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Intel Core i5 10500 против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i5 10500
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i5 10500
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 10500
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 1151 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10500
1088
Ryzen 7 5800H +31%
1426
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10500
8220
Ryzen 7 5800H +49%
12257
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500
2802
Ryzen 7 5800H +11%
3110
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500
13068
Ryzen 7 5800H +65%
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500
1151
Ryzen 7 5800H +25%
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500
5820
Ryzen 7 5800H +26%
7309
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500 и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Cezanne
Номер модели i5-10500 -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1150 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10500
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500 Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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