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Intel Core i5 10500 против AMD Ryzen 9 3900XT

Intel Core i5 10500
Intel Core i5 10500
VS
AMD Ryzen 9 3900XT
AMD Ryzen 9 3900XT

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или AMD Ryzen 9 3900XT с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900XT and 10500
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1342 и 1158 баллов
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10500
3335
Ryzen 9 3900XT +121%
7377
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500
13316
Ryzen 9 3900XT +147%
32894
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500
1150
Ryzen 9 3900XT +16%
1337
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500
5950
Ryzen 9 3900XT +79%
10638

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500 и AMD Ryzen 9 3900XT

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 7 июля 2020
Цена в момент релиза 192 долларов 499 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i5-10500 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 24
Частота 3.1 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500 Сайт AMD Ryzen 9 3900XT
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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