Intel Core i5 10500 против Apple M1
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 78% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 26.65 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1151 балл
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1088
Apple M1 +40%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10500 +5%
8220
7804
Passmark CPU (одноядерный)
2802
Apple M1 +35%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
13068
Apple M1 +13%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
1151
Apple M1 +52%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
5820
Apple M1 +72%
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 мая 2020
|20 ноября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i5-10500
|-
|Сокет
|LGA-1200
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|31x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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