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Intel Core i5 10500 против Apple M1 Max

Intel Core i5 10500
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 10500
Apple M1 Max

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 10500
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 368 ГБ/c (885%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 54% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1151 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10500
1088
M1 Max +42%
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10500
8220
M1 Max +52%
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500
2802
M1 Max +38%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500
13068
M1 Max +75%
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500
1151
M1 Max +56%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500
5820
M1 Max +119%
12762
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500 и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake -
Номер модели i5-10500 -
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 6 10
Количество потоков 12 10
Частота 3.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 31x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 4096
TMUs 24 256
ROPs 3 128
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 10500
0.38 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500 -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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