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Intel Core i5 10500 против i3 10320

Intel Core i5 10500
Intel Core i5 10500
VS
Intel Core i3 10320
Intel Core i3 10320

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или ноутбучный i3 10320 с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10320 and 10500
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10320
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10500 +39%
3349
Core i3 10320
2414
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500
1103
Core i3 10320 +12%
1231
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500 +37%
5901
Core i3 10320
4302

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500 и i3 10320

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 192 долларов 154 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10500 i3-10320
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.1 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500 Сайт Intel Core i3 10320
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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