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Intel Core i5 10500 против i3 12100

Intel Core i5 10500
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i5 10500
Intel Core i3 12100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 10500
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1706 и 1239 баллов
  • На 8% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10500
1081
Core i3 12100 +55%
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500
2783
Core i3 12100 +27%
3532
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500
12910
Core i3 12100 +12%
14476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500
1235
Core i3 12100 +37%
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500 и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-10500 i3-12100
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 10500
0.38 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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