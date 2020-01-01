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Intel Core i5 10500 против i3 8100

Intel Core i5 10500
Intel Core i5 10500
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500 на 3.1 ГГц или i3 8100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 10500
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10500 +134%
3351
Core i3 8100
1429
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500 +20%
2715
Core i3 8100
2256
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500 +120%
13263
Core i3 8100
6042
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500 +12%
1091
Core i3 8100
978
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500 +80%
5957
Core i3 8100
3307

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500 и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 5 октября 2017
Цена в момент релиза 192 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i5-10500 i3-8100
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500 Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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1. AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5 10500
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4. Intel Core i7 10700 или i5 10500
5. Intel Core i5 10500T или i5 10500
6. Intel Core i5 1035G1 или i3 8100
7. AMD Ryzen 3 2200G или Intel Core i3 8100
8. Intel Core i3 9100F или i3 8100
9. Intel Core i3 1005G1 или i3 8100
10. Intel Core i3 9100 или i3 8100

Комментарии

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