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Intel Core i5 10500H против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 10500H
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 10500H
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 10500H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 10500H
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10500H
1178
Ryzen 5 3600 +12%
1321
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10500H
6942
Ryzen 5 3600 +39%
9656
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500H
12404
Ryzen 5 3600 +46%
18139
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500H
5357
Ryzen 5 3600 +29%
6936

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500H и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза 250 долларов 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 2
Номер модели i5-10500H -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10500H
0.38 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500H Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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