Intel Core i5 10500H против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 44% ниже чем у Core i5 10500H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1168
Ryzen 7 5700U +8%
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
6857
Ryzen 7 5700U +32%
9051
Passmark CPU (одноядерный)
2624
2631
Passmark CPU (многоядерный)
11644
Ryzen 7 5700U +40%
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
1170
Ryzen 7 5700U +1%
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
5350
Ryzen 7 5700U +17%
6243
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Lucienne
|Номер модели
|i5-10500H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|18x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500H
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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