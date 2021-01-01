Intel Core i5 10500H против AMD Ryzen 7 5800H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 17% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1409 и 1158 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1178
Ryzen 7 5800H +22%
1433
Cinebench R23 (многоядерный)
6942
Ryzen 7 5800H +79%
12424
Passmark CPU (одноядерный)
2695
Ryzen 7 5800H +17%
3148
Passmark CPU (многоядерный)
12404
Ryzen 7 5800H +78%
22018
Geekbench 5 (одноядерный)
1158
Ryzen 7 5800H +23%
1421
Geekbench 5 (многоядерный)
5357
Ryzen 7 5800H +37%
7332
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen 3
|Номер модели
|i5-10500H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500H
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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