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Intel Core i5 10500H против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 10500H
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i5 10500H
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 10500H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1513 и 1157 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10500H
1156
Ryzen 7 6800H +29%
1490
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10500H
6776
Ryzen 7 6800H +93%
13077
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500H
2599
Ryzen 7 6800H +26%
3280
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500H
11569
Ryzen 7 6800H +101%
23291
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500H
1154
Ryzen 7 6800H +31%
1510
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500H
5649
Ryzen 7 6800H +66%
9357
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500H и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Rembrandt
Номер модели i5-10500H -
Сокет BGA-1440 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon 680M
Частота GPU 350 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10500H
0.38 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500H Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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