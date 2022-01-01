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Intel Core i5 10500H против Apple M2

Intel Core i5 10500H
VS
Apple M2
Intel Core i5 10500H
Apple M2

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500H на 2.5 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 10500H
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i5 10500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 56.6 ГБ/c (124%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1157 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10500H
1156
Apple M2 +35%
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10500H
6776
Apple M2 +29%
8738
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500H
2599
Apple M2 +58%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500H
11569
Apple M2 +28%
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500H
1154
Apple M2 +68%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500H
5649
Apple M2 +58%
8901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 апреля 2020 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake-H -
Номер модели i5-10500H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 GPU
Частота GPU 350 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 10500H
0.38 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Конкуренты

1. Core i5 10500H или Ryzen 7 4800H
2. Core i5 10500H или Ryzen 5 5600H
3. Core i5 10500H или Ryzen 5 4600H
4. Core i5 10500H или Core i5 10300H
5. Core i5 10500H или Core i7 11370H
6. Apple M2 или M1 Max
7. Apple M2 или Apple M1
8. Apple M2 или Ryzen 9 6980HS
9. Apple M2 или Core i9 12900HX

Комментарии

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