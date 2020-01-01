Intel Core i5 10500T против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 45% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 36 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
390
Ryzen 5 3600 +21%
471
Cinebench R20 (многоядерный)
2784
Ryzen 5 3600 +26%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2373
Ryzen 5 3600 +7%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
10646
Ryzen 5 3600 +67%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Ryzen 5 3600 +32%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
4659
Ryzen 5 3600 +57%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|192 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10500T
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|36 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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