Что лучше: десктопный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.