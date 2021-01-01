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Intel Core i5 10500T против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i5 10500T
VS
AMD Ryzen 5 4500U
Intel Core i5 10500T
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: десктопный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 10500T
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • На 57% ниже чем у Core i5 10500T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10500T +42%
2865
Ryzen 5 4500U
2014
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500T
10956
Ryzen 5 4500U +4%
11384
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500T +22%
4707
Ryzen 5 4500U
3864

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500T и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 192 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i5-10500T -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500T Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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