Главная > Сравнения CPU > Core i5 10500T vs Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 10500T против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 10500T
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 10500T
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: десктопный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 10500T
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 35% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 1026 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10500T
1067
Ryzen 5 5600H +27%
1360
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10500T
7367
Ryzen 5 5600H +35%
9931
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10500T
2319
Ryzen 5 5600H +27%
2951
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500T
10319
Ryzen 5 5600H +65%
17074
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10500T
1016
Ryzen 5 5600H +34%
1360
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500T
4744
Ryzen 5 5600H +27%
6020
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500T и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Cezanne
Номер модели i5-10500T -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика ® UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel® UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10500T
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500T Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 5 5600H
2. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 5600H
3. AMD Ryzen 5 5500U или AMD Ryzen 5 5600H
4. AMD Ryzen 7 5800H или AMD Ryzen 5 5600H
5. Intel Core i7 12700H или AMD Ryzen 5 5600H
6. AMD Ryzen 7 5700U или AMD Ryzen 5 5600H
7. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 5600H
8. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 5 5600H
9. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 5 5600H
10. Apple M2 или AMD Ryzen 5 5600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 10500T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры