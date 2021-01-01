Intel Core i5 10500T против AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
Что лучше: Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или AMD Ryzen 5 Pro 4650GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1166 и 1022 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Ryzen 5 Pro 4650GE +21%
480
Cinebench R20 (многоядерный)
2865
Passmark CPU (одноядерный)
2401
Ryzen 5 Pro 4650GE +13%
2702
Passmark CPU (многоядерный)
10956
Ryzen 5 Pro 4650GE +48%
16235
Geekbench 5 (одноядерный)
1031
Ryzen 5 Pro 4650GE +13%
1169
Geekbench 5 (многоядерный)
4707
Ryzen 5 Pro 4650GE +23%
5806
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|192 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10500T
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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