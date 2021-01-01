Intel Core i5 10500T против i3 10100F
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 46% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel® UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Core i3 10100F +14%
451
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10500T +25%
2871
2300
Passmark CPU (одноядерный)
2414
Core i3 10100F +9%
2623
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500T +23%
10831
8773
Geekbench 5 (одноядерный)
1038
Core i3 10100F +4%
1079
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10500T +27%
4689
3695
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|10 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|79 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-10500T
|i3-10100F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel® UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|25-35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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