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Intel Core i5 10500T против i3 10100T

Intel Core i5 10500T
VS
Intel Core i3 10100T
Intel Core i5 10500T
Intel Core i3 10100T

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 10500T на 2.3 ГГц или ноутбучный i3 10100T с 4-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100T and 10500T
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1022 и 933 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10500T +44%
10831
Core i3 10100T
7531
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10500T и i3 10100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 30 апреля 2020
Цена в момент релиза - 122 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i5-10500T i3-10100T
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel® UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 25-35 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500T Сайт Intel Core i3 10100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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